Un huissier fait condamner la RTBF

L'affaire qui suit n'est pas banale. L'huissier de justice Michel Leroy vient de faire condamner la RTBF à la suite d'un reportage de l'émission Questions à la Une diffusé en décembre 2018. Le reportage portait essentiellement sur la pratique du recouvrement de créances et plus particulièrement sur les recouvrements à l'amiable. "Elle dénonça des pratiques qualifiées d'illégales et donna de l'étude des demandeurs une image qui ne leur plut guère", peut-on lire dans le jugement rendu au mois de mars par la 9e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles.