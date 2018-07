Un premier semestre "un peu inférieur aux prévisions" pour Roularta

"Côté publicité, on observe, suivant le type de média (médias locaux, magazines et publications en ligne), une baisse de 5 à 10% par rapport à l'an dernier. Le marché publicitaire affiche toujours une évolution en dents de scie, et il reste difficile de formuler une prévision pour l'exercice entier", souligne Roularta dans un communiqué.