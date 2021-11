Une aide antipub de 2,2 millions d'euros pour la RTBF

Le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles entend diminuer le poids de la publicité sur les antennes de la RTBF. Sans non plus trop plomber ses finances.

À l’initiative d’Ecolo, la diminution de la pression publicitaire de la RTBF fait partie de la déclaration de politique communautaire du gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles. Après avoir obtenu le scalp de la pub sur la tranche matinale de La Première radio – d’où un manque à gagner estimé à 2,8 millions d’euros par la RTBF – la ministre des médias Bénédicte Linard (Ecolo) veut aller plus loin. À son programme: l’interdiction des coupures dans les œuvres de fiction afin de préserver leur intégrité, l’interdiction de la publicité pour les jeux et paris, les alcools forts et les médicaments sur l’ensemble des supports et la réduction globale du volume des communications commerciales sur les supports linéaires de la RTBF.

"Je ne souhaite pas qu’une mesure de réduction de la publicité ait un impact sur la stabilité de l’effectif de la RTBF ou sa capacité de mener à bien ses missions de service public." Bénédicte Linard Ministre des médias de la Fédération Wallonie Bruxelles

Répondant mardi en commission médias à une question des députés Fadila Laanan (PS et ex-ministre des médias) et Olivier Maroy (MR, ex-journaliste politique à la RTBF), la ministre Linard a rappelé ces objectifs et indiqué que, dans le cadre du récent conclave budgétaire, le gouvernement avait réservé une provision de 2,2 millions d’euros visant à compenser les prochaines mesures de réduction de la publicité. "C’est sur la base de projections financières de la RTBF que cette mesure a été budgétée, indique Bénédicte Linard; le montant de 2,2 millions d’euros repose donc sur les estimations transmises par la RTBF fondées sur les revenus publicitaires des années précédentes."

Mesures et calendrier à déterminer

La ministre n’a pas précisé de quelles mesures il s’agissait. Contacté, son cabinet indique que ces futures mesures et leurs modalités, y compris au niveau du calendrier, sont en cours d'élaboration et doivent faire l'objet d'une délibération du gouvernement et, le cas échéant, d'une décision du conseil d’administration de la RTBF. D’aucuns évoquent la suppression des coupures publicitaires dans les œuvres de fiction.

Après les 500.000 euros octroyés à la chaîne d'infos LN24, cette largesse concédée au service audiovisuel public peut étonner alors que les finances de la Fédération sont à l’os. "Je ne souhaite pas qu’une mesure de réduction de la publicité ait un impact sur la stabilité de l’effectif de la RTBF ou sa capacité de mener à bien ses missions de service public", s’est justifiée en commission Bénédicte Linard.

-5 millions d'euros La RTBF a prévu un budget en déficit de 5 millions pour 2021.