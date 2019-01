Une charte pour des pubs moins stéréotypées

Une analyse de plus de 2.750 spots montrait ainsi que la pub continuait de véhiculer des stéréotypes. Les femmes apparaissaient bien davantage que les hommes dans des pubs pour des produits de beauté, de mode et d’articles ménagers, alors que les hommes étaient surreprésentés dans des campagnes pour l’informatique, les voitures et les assurances. Ces derniers apparaissaient en outre davantage dans un contexte professionnel que les femmes. Plus globalement, l’analyse montrait que la majorité des personnages étaient blancs, de corpulence mince, hétérosexuel et de moins de 35 ans.