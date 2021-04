Une dizaine de prétendants pour RTL Belgium...

S'ajoutent ensuite les prétendants logiques que sont l'opérateur télécoms Telenet (et sa filiale audiovisuelle SBS Belgium) ou encore le groupe flamand DPG Media (VTM, De Morgen, HLN, 7 sur 7,…). Pour l'un comme pour l'autre, RTL constitue une manière de présenter aux annonceurs une offre publicitaire nationale, tout en collant avec leur stratégie tournée vers un ancrage local important. Alors, oui, DGP avait jusqu'ici plutôt regardé au nord (Pays-Bas, Danemark) pour se développer. Mais investir dans le sud du pays pourrait s'avérer intéressant dans une logique défensive face à son rival SBS et ses chaînes VIER, VIJF et ZES.

Au-delà des frontières

Mais l' intérêt ne s'arrête pas à nos frontières . Sont aussi cités parmi les curieux les noms du cablo et groupe de médias québécois Quebecor , du groupe de média grec Antenna (famille Kyriakou) ou encore même du géant américain Discovery Inc. (Discovery Channel, Eurosport, DMax,…).

De même, l'appétit est évidemment palpable outre-Quiévrain. Là, en plus du groupe Mediawan (AB, Lagardère Studios...) de l'homme d'affaires Xavier Niel (Free ), il se dit que le groupe TF1 regarderait également le dossier, sous l'œil attentif de son actionnaire Bouygues . Quoi de plus normal, après tout, puisque sa chaîne phare est déjà diffusée sur les téléviseurs du plat pays, avec même une monétisation de ses espaces publicitaires depuis 2017.

Processus "en cours"

Bref, l'heure des "spéculations" , de la bouche patron du groupe audiovisuel francophone Philippe Delusinne , semble révolue . L'intéressé concédait d'ailleurs vendredi dernier sur LN24 qu'un processus de vente est bel et bien "en cours" et que "nombreux sont ceux qui s'intéressent à la success-story d'RTL".

Mais sans l'idée de le rester puisque son patron, Thomas Rabe, ouvrait mi-mars la porte à l'idée d'une grande consolidation au niveau européen. Ainsi, M6 en France et RTL Nederland font eux aussi l'objet d'un processus de vente, avec des offres, là, déjà déposées. Objectif? Permettre au groupe de se muer en champion des médias en Allemagne, avec des activités dans le streaming, la télévision et, via de sa maison mère Bertelsmann , dans le monde de l'édition et de la musique.