Une édition flamande et un magazine sportif pour Wilfried au printemps

Première AG pour le magazine politique Wilfried depuis le lancement de sa coopérative l’automne dernier. L’occasion pour les fondateurs de ce trimestriel décalé (longues interviews et vastes enquêtes) de faire le point après deux ans et demi d’activité. Wilfried se vend aujourd’hui entre 2.500 à 3000 exemplaires en librairies. À cela s’ajoute un bon millier d'abonnés. La récente levée de fonds a attiré 301 coopérateurs. Le capital social s’élève désormais à 225.400 euros, dont 70.000 euros via la Région bruxelloise.