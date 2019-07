Une panne perturbe le fonctionnement de Facebook, Instagram et WhatsApp

Il est impossible d'uploader des photos et vidéos sur les applications de Facebook ce mercredi après-midi. En cause: une panne mondiale.

De nombreux utilisateurs de Facebook font face mercredi après-midi à des problèmes techniques. L'entreprise espère résoudre ces ennuis le plus vite possible, a indiqué un port-parole. Les applications Instagram et WhatsApp, propriétés de Facebook, connaissent aussi des problèmes. Les signalements provenant du monde entier affluent sur Twitter et sur des sites internet pour se plaindre de problèmes avec des photos et vidéos sur le réseau social Facebook, sur Instagram et sur la messagerie WhatsApp.