Une perte de 5 millions prévue pour la RTBF en 2021

Après plusieurs exercices dans le vert, la RTBF sera dans le rouge cette année ainsi qu'en 2021. En cause: la crise sanitaire et ses conséquences.

À la RTBF on se félicite toutefois de pouvoir limiter la casse, ce budget étant influencé par plusieurs facteurs. Il y a d’abord la perte de recettes publicitaires de 5 millions d’euros liée à la crise, à laquelle s’ajoute une perte de 2 millions liée à la suppression progressive de la pub sur la tranche matinale de La Première. Il y a ensuite la poursuite du plan Restart de soutien à l’audiovisuel et à la culture pour plus de 3 millions. La RTBF a aussi décidé de ne pas toucher à l’emploi. Elle devra aussi faire face au report des frais (plus de 7 millions) pour la couverture des JO et de l'Euro de foot, reportés en 2021. Par ailleurs elle a budgétisé des économies de 4 millions d’euros pour limiter le déficit.