Une plateforme digitale anti-crise pour l’événementiel

Spécialisée dans la communication institutionnelle, Cecoforma a lancé un outil digital permettant de participer à un événement à distance. Comme si on y était.

Après avoir repris l’automne dernier son concurrent flamand Seauton, l’entrepreneur liégeois Stephan Uhoda continue de prendre la crise à contre-courant. Désormais à la tête d’un triptyque d’entreprises actives dans l’événementiel – Cecoforma, Dynamic et Seauton – il a lancé, avec Stéphane Hallet, directeur de clientèle, Beyond, une plateforme digitale permettant l’organisation d’événements professionnels à distance comme des congrès, des séminaires, des salons ou bien un conseil d’administration. "On planchait sur ce projet avant la pandémie", précise Stephan Uhoda."La crise a accéléré sa mise en œuvre."

"On planchait sur ce projet avant la pandémie, la crise a accéléré sa mise en œuvre." Stephan Uhoda Patron de Cecoforma

Beyond se présente sous la forme d’une interface 100% web comprenant différents services liés à l’organisation d’un événement professionnel: vidéoconférence, streaming, diffusion de documents, chats, sondages en direct, services de traduction simultanée, etc. Il est même possible de passer virtuellement d’une salle de conférence à une autre et de visiter des stands. Bref un événement "comme si on y était", organisé à partir d’un simple studio dans le centre de Bruxelles.

Quantité et qualité

Cecoforma travaille beaucoup pour les pouvoirs publics, en particulier pour la Commission européenne. "Le mois dernier, nous avons réalisé la EU Vocational Skills Week, un événement dédié à la formation professionnelle", indique Stephan Uhoda. "Nous avons enregistré 2.200 participants contre 800 l’an dernier." On l’aura compris, le digital ne connaissant pas d’autre limite que la capacité des serveurs, pareil outil permet de multiplier le nombre de participants, mais aussi d’attirer des orateurs de qualité aux agendas souvent surbookés et peu enclins à se déplacer.

Est-ce là le futur de l’événementiel? En partie. Car si rien ne remplace bien sûr la qualité du contact direct, ce type de plateforme répond aux préoccupations actuelles des entreprises, soucieuses non seulement de garder le lien avec leurs clients, mais aussi de l’impact environnemental de leurs événements. Cela leur évite de faire voyager leurs équipes aux quatre coins de la planète ce qui génère en outre de substantielles économies. Bref, le bénéfice est double.

Des événements hybrides

"Beyond est un investissement pour le futur", assure Stéphane Hallet. "La crise a accéléré la nécessité de s’appuyer sur la sphère digitale pour organiser des événements plus efficaces, plus durables, tout en conservant la dimension humaine qui reste plus que jamais un élément central." Chez Cecoforma, on parle ainsi "d’hybridation" des événements avec une présence physique des participants issus de pays proches et virtuelle de ceux issus de pays lointains ou avec la possibilité de suivre une partie sur place et une autre en ligne. "C’est appelé à devenir la nouvelle norme. En tout cas dans la sphère BtoB celle où nous sommes le plus actifs."

"La crise a accéléré la nécessité de s’appuyer sur la sphère digitale pour organiser des événements plus efficaces, plus durables, tout en conservant la dimension humaine." Stéphane Hallet Directeur de clientèle de Cecoforma