Une version bruxelloise pour le magazine liégeois Sirop

Non, on ne vous parle pas du célèbre sirop à tartiner, mais d’un nouveau magazine lifestyle gratuit. Lancé fin 2020 en pleine pandémie par deux Liégeois en vue, Kathleen Wuyard et Clément Jadot (à base du site boulettesmagazine.be, bien connu en Cité ardente), le trimestriel Sirop s’apprête en effet à connaître déjà une déclinaison bruxelloise. Derrière ce projet, deux anciens du Soir, Thierry Fiorilli et Philippe Berkenbaum, le premier ayant été aussi rédacteur en chef du Vif.