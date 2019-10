Vers un conseil d'administration costaud au CA de la RTBF

Le CA de la RTBF doit être à l’image de la représentativité parlementaire telle qu’issue des dernières élections. Voilà pourquoi le PTB et Ecolo y auront désormais chacun deux représentants, tandis que Le PS perdra 2 sièges, le MR et le cdH un chacun.

Ces dernières semaines certains noms sont sortis dans la presse comme, pour le PTB, celui du professeur de littérature contemporaine à l’UCL et écrivain Vincent Engel – qui a confirmé – et le rédacteur en chef de de Solidaire, l’organe du parti, Michaël Verbauwhede. Idem pour le cdH, avec l’ex vice-première ministre du gouvernement fédéral et ex présidente du parti, Joëlle Milquet, comme indiqué par la chaîne d’infos LN24.