Voici les chiffres d’audience du championnat belge de foot

Avec l’attribution des droits télévisés à Eleven, on dispose pour la première fois de données objectives sur l’audience des matchs de la Jupiler Pro League

Alors que ces données étaient tabous lorsque les opérateurs télécoms en détenaient les droits, on connaît aujourd’hui les audiences du championnat de Belgique de football. À notre connaissance, c’est une première depuis qu’il est diffusé en direct à la télévision, soit depuis tout juste 30 ans. Ouvertes à la pub, deux des trois chaînes du nouveau détenteur des droits, Eleven, sont en effet mesurées par le CIM.

Bruges et Anderlecht en tête

L’Echo s’est procuré les données d’audience des six premières journées de championnat. Les jours de match, la chaîne Eleven Pro League 1 attire jusqu’à 2,5% des téléspectateurs (âgés de 12 ans et plus) côté francophone et 6,2% côté flamand, comme ce fut le cas le dimanche 30 août.

19,7% de parts de marché Le match Zulte Waregem-FC Bruges de dimanche a été vu par 122.000 téléspectateurs, soit une part d'audience de 19,7%

On note aussi des différences sensibles entre parties néerlandophone et francophone du pays, match par match . Au nord, la rencontre Zulte Waregem-FC Bruges de dimanche dernier arrive en tête avec 122.000 téléspectateurs et une part d'audience de 19,7% (sur les 12 ans et plus). Il est vrai que ce match a été disputé à 13H30, quand le public se fait rare devant le petit écran; d’où cette importante part d'audience. Côté francophone, Waasland Beveren- Anderlecht arrive en tête mais elle n’a attiré que 46.000 fans, soit 5% de parts d'audience. À la différence de celui de Bruges, ce match a été disputé un samedi soir, lorsque la concurrence en terme de programmes est bien plus forte.

"Tous ces matchs s’étant déroulés à huis-clos ou dans des stades au trois-quart vides en raison de la pandémie, l‘audience aurait pu être supérieure." Bernard Cools Directeur de la recherche de l’agence Médias Space

Comparaison n’est pas raison, mais le match le plus vu côté néerlandophone a attiré 2,5 fois plus de monde que son équivalent francophone. Chacun des 15 matchs les plus vus en Flandre fait même une audience supérieure à la plus grosse audience francophone. Il est vrai que la Jupiler Pro League ne compte que trois clubs francophones (Standard, Charleroi, Mouscron), un germanophone (Eupen) et un asexué linguistique (Anderlecht). Les 13 autres sont flamands.

Vue en plein écran Après six journées de championnat, les audiences sont nettement plus élevées dans le Nord que dans le Sud du pays

En attendant les grandes affiches

En l'absence de réaction d'Eleven, difficile de dire si ces résultats sont satisfaisants car on ne dispose pas de comparaison. Les avis sont partagés. "Tous ces matchs s’étant déroulés à huis-clos ou dans des stades au trois-quart vides en raison de la pandémie, l‘audience aurait pu être supérieure", estime Bernard Cools, directeur de la recherche de l’agence médias Space, qui a collationné ces données du CIM. "Sans doute, mais les premières journées se sont déroulées pendant les vacances, quand le public est occupé à autre chose, observe de son côté Pierre Maes, consultant en droits sportifs. Et puis, il n’y a pas encore eu de grosse affiche comme un Standard-Anderlecht ou un Anderlecht-FC Bruges."

"C’est vrai que l’on n’a pas de point de comparaison, mais n’oublions pas que les chaînes d’Eleven sont payantes." Pierre Maes Consultant en droits sportifs

L’expert juge donc ces chiffres encourageants: "C’est vrai que l’on n’a pas de point de comparaison, mais n’oublions pas que les chaînes d’Eleven sont payantes", précise-t-il. "Cela montre en tout cas qu’Eleven a fait un beau travail de distribution puisqu’on trouve ces chaînes sur toutes les plateformes; pour les Ligues, les clubs et les sponsors, c’est donc positif." Ajoutons à cela que l’heure de diffusion influe sur les audiences. Un match disputé l’après-midi attire plus de monde car la concurrence entre programmes est plus faible. Tout ceci sans compter l'impact du beau temps.