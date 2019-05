Voo lance Ilico, média 100% digital

Axé sur l'info, le sport, les tendances et la santé, ce média 100% numérique est le premier projet transversal de l'opérateur.

On savait le projet dans les cartons depuis plusieurs mois. Il est lancé officiellement ce mercredi. Ce projet, c'est Ilico, un nouveau média gratuit 100% numérique.

Il s'agit d'une plateforme mêlant vidéo, textes, podcatst, infographies autour de quatre thématiques: infos , sport, santé et tendances (people, lifestyle, cinéma, séries...).

Qualifié de "transversal", le projet est initié par l'opérateur télécom Voo (groupe Nethys) dans le cadre de sa stratégie de convergence entre pôle médias et pôle télécoms du groupe, laquelle est chèrement défendue par Jos Donvil son CEO. Le contenu sera extrait des différentes marques médias du groupe Nethys: L'Avenir, Moustique, BeTV, Voo et Voo Sport.

Digital natives

Ilico vise, les "digital natives", soit les 15-35 ans biberonnés au Web et aux réseaux sociaux. La plateforme sera disponible sur application mobile, via le site ilico.be ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook (iliconews) et Instagram (ilico.be).

A la barre, Laura Cerrada (ex DH et 7/7) assure la rédaction en chef de la plateforme tandis que la direction est assurée par une vieille connaissance du Landerneau médiatique en la personne de Michel Marteau (ex DH, Sudpresse, Soir Mag) qui en sera l'éditeur responsable.