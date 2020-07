Wallimage ajoute 1,6 million de plus dans la production audiovisuelle

Wallimage, le fonds économique wallon de soutien aux productions et aux entreprises audiovisuelles wallonnes, a clôturé la centième session de son histoire, longue de 20 ans, en injectant près de 1,6 million d’euros pour compenser en partie les effets de la crise du coronavirus. Cette aide exceptionnelle et non récurrente permettra de financer, sur fonds propres, des projets de longs métrages, documentaires et séries pour des montants allant de 70.000 à 350.000 euros. Le gouvernement n’a donc pas dû recapitaliser le fonds.