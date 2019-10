Watch & Win vous fait gagner des prix en regardant la pub

Recapitalisée notamment via la régie de la RTBF, la start-up a lancé une plateforme permettant de gagner des produits et services en visionnant des pubs.

La société propose au consommateur de se rendre sur sa plateforme, de choisir parmi une série de spots ceux qu’il veut regarder et de répondre ensuite à une question sur le contenu – ce qui implique de voir le spot dans sa totalité – avec la chance de gagner le produit, un bon, un essai, etc.

La nouveauté ici, c’est la possibilité pour l’annonceur d’exploiter les données sur base d’une audience qualifiée. "Les marques peuvent interagir avec des clients potentiels, cela leur permet de générer du ‘drive to shop’, de donner plus d’infos sur le produit", explique Vincent Deulin-Campion, cofondateur de la société. Watch & Win se rémunère à la performance. Plus il y a d’inscrits sur la plateforme qui regardent les clips et répondent aux questions, plus elle gagne de l’argent. Pour éviter les bêtes de concours, l’accès est limité à cinq visions par utilisateur pour une même publicité.