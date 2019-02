YouTube Kids débarque en Belgique

Concrètement, Google a imaginé cette application pour les 3-12 ans , avec des images colorées, des icônes bien visibles et même une fonctionnalité de recherche vocale. Les plus petits pourront ainsi trouver des vidéos même s'ils "ne peuvent pas encore lire ou écrire".

Les parents restent maîtres à bord

Et les autres?

YouTube n'est pas le seul à décliner sa plateforme en version "enfants". En effet, au nord du pays, il existe déjà Wikikids , une version "kids" (en néerlandais) de Wikipedia. En France, il existe Qwant Junior , à l'initiative du gouvernement, qui est un moteur de recherche adapté aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Ce moteur de recherche possède une liste noire de sites jugés violents ou pornographiques, basée sur celle établie par l'université de Toulouse, et bloque les liens de commerce en ligne. Qwant ne trace pas non plus ses utilisateurs et ne vend pas leurs données personnelles.

Safer internet Day

Le lancement de YouTube Kids intervient par ailleurs le jour du Safer internet Day, un événement international annuel lancé par Insafe. A cette occasion une centaine de collaborateurs de Proximus et de Microsoft se rendent ce mardi dans plus d'une centaine de classes de primaire afin sensibiliser les enfants aux dangers d'internet et à la nécessité d'en faire usage de manière responsable et sécurisée. Au total "plus de 3.000 élèves" devraient être sensibilisés ce mardi en Belgique. Les collaborateurs appelés à s'exprimer ont reçu une formation spécifique de Child Focus.