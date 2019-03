Zuckerberg appelle à une nouvelle régulation d'internet

Pour le patron de Facebook, les gouvernements doivent prendre une place plus importance dans l'organisation du réseau des réseaux

Les gouvernements doivent jouer un rôle plus important dans la régulation d'internet , plaide le PDG de Facebook Mark Zuckerberg dans une tribune publiée dimanche, alors que le réseau social en ligne lutte pour désamorcer les critiques à son encontre.

Dans ce texte publié par Le Journal du Dimanche, le Washington Post, le Frankfurter Allgemeine Zeitung et le Sunday Independent, le fondateur de Facebook évoque de nouvelles pistes qui concernent "les contenus violents et haineux, l'intégritédes élections, la protection de la vie privée et la portabilitédes données".