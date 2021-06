Apple part en croisade contre Zoom avec FaceTime

FaceTime s'ouvre à une utilisation sur le web . Et, par conséquent, aussi sous Windows et Android , ce qui fait figure de révolution dans le microcosme technologique.

Et pour cause, jusqu'à présent , son service de chat vidéo n'était disponible que sur Mac et iOS . Une manière, selon les critiques, de garder les utilisateurs dans l'univers de la firme à la pomme.

Mais pas que, puisque FaceTime permettra également une vue en grille, de même que le partage des vidéos et de la musique via la nouvelle fonction "SharePlay". De quoi s'agit-il? Plusieurs participants pourront désormais écouter ou regarder un contenu en simultané – une tendance qui s'est popularisée ces dernières années. En ce sens, plusieurs partenariats ont été noués avec des grands noms tels que Disney Plus, Hulu, TikTok et Twitch. Netflix est, en revanche, au rang des grands absents.