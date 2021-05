Audiovisuel: l'information et les discriminations au cœur des préoccupations

L'an dernier, le régulateur de l'audiovisuel en Fédération Wallonie-Bruxelles a reçu plus de 220 plaintes , dont un grand nombre relatives à des questions d'information ou de discrimination , et ouvert 180 dossiers.

Le nombre de plaintes (226) adressées au CSA a légèrement diminué par rapport à 2019 (- 59 plaintes) et le nombre de dossiers a, lui aussi, baissé (180 en 220 pour 189 en 2019). La différence entre le nombre de plaintes et de dossiers s'explique par l'existence de plaintes multiples sur un même sujet .

"Alors que la majorité de la population était en confinement et retournait vers ses médias classiques, il n'y a pas eu d'augmentation des plaintes, mais au contraire une période de trêve ", relève le régulateur. En revanche, la proportion de plaintes jugées recevables est quant à elle en augmentation et passe de 46% en 2019 à 62% en 2020, soit 140 des 226 plaintes reçues, nuance le CSA.

Désinformation et discrimination

Quel impact de la crise sanitaire?

Une première enquête, réalisée en avril 2020, a permis de mettre en lumière l'agilité du secteu r, notamment en matière de réorganisation des équipes et de reprogrammation dans un contexte d'augmentation importante des audiences. "Alors que les médias ont joué et jouent encore aujourd'hui un rôle central en matière d'information, ils se sont trouvés, pour la majorité d'entre eux, dans un contexte de fragilité économique importante en début de crise puisqu' un quart des éditeurs ont souffert de problèmes de trésorerie , les obligeant à s'endetter pour honorer leurs engagements financiers ", souligne le CSA.

La seconde enquête menée en novembre 2020 avait pour objectif d'évaluer plus concrètement l'impact économique de la crise sanitaire sur les éditeurs après un an de confinement. Il en ressort qu'il existe un décalage important entre les grands acteurs et les plus petits.