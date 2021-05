Cinq pistes pour un retour à la prospérité des médias francophones

Sur demande de la ministre Bénédicte Linard, Deloitte a passé au crible le marché de la pub. Et formule ses recommandations pour un écosystème prospère.

Que pèse le marché publicitaire en Fédération Wallonie-Bruxelles? La question avait été posée par la ministre des médias Bénédicte Linard (Ecolo) courant d'année dernière. La réponse était attendue pour février. Avec un peu de retard, la voici: entre 350 et 450 millions d'euros de recettes nettes pré-covid pour les médias traditionnels, chiffre le chargé de mission Deloitte.

Mais, au-delà du montant, c'est surtout une érosion évoquée de longue date par les acteurs locaux de ce qui fut longtemps une source de financement majeure qui s'est vue confirmée lors de l'exercice. Ainsi, la part des recettes publicitaires dans le chiffre d’affaires des éditeurs de presse quotidienne francophone a diminué de 50% à 25% entre 2010 et 2020, quand côté audiovisuel la publicité ne pesait plus que 41,7% en moyenne des recettes en 2019 contre près de 47,3% en 2010 en raison d'un petit écran qui déchante, là où la radio est, elle, en croissance.

40% Les médias traditionnels ne captent qu'entre 40% et 45% du prix payé par un annonceur pour une publicité qui transite par la voie des géants du web, contre 65% via la chaîne de valeur traditionnelle.

La faute? Aux Gafa, critiqués mainte fois pour cause de leur accaparation du marché. Une donne qui n'est pas sans conséquence pour les médias traditionnels puisqu'ils ne captent qu'entre 40% et 45% du prix payé par un annonceur pour une publicité qui transite par la voie des géants du web, contre 65% via la chaîne de valeur traditionnelle.

Que faire dès lors? Le cabinet de consultance s'est essayé à relever des pistes pour un retour de la prospérité dans l'écosystème francophone. Les voici résumées en cinq axes.

1. Tous ensemble: Qui dit plateforme du net, dit volume. Or, la Fédération Wallonie-Bruxelles est un petit marché. Une solution unique de publicité dite "programmatique", soit de vente et d'achat automatisés par la voie de logiciels et algorithmes d'espaces, aurait dès lors le mérite d'être étudiée, tout comme une plateforme commune de diffusion de contenus d'ailleurs, "dans un contexte où les économies d’échelle sont indispensables pour concurrencer les acteurs globaux". Un mot d'ordre? La "coopétition", souligne Deloitte, néologisme formé de "coopération" et "compétition" en lien avec une tendance mondiale croissante aux partenariats entre sociétés parfois concurrentes pour faire face. Ce qui pourrait aussi passer par un partage de données entre acteurs, sur le modèle d'"Ads & Data" en Flandre, ou encore une mise en avant réciproque des contenus et services locaux des uns et des autres.

"L’une des clés est de construire un modèle de 'coopétition' sain et prospère à l’horizon 2030 entre les acteurs de l’écosystème." Deloitte

2. Soutenir: Côté politique, les autorités devraient là, de par l'importance de l'écosystème publicitaire comme moteur de croissance pour le tissu médiatique et culturel belge, s'atteler en tant que législateurs à encourager les annonceurs à investir leur budget de communication vers des acteurs locaux à travers des incitants fiscaux ou d’autres mécanismes; en tant qu’annonceurs, à en faire de même pour leur propre communication; en tant que régulateurs, à s’assurer de l’application des normes en vigueur; et enfin en tant que fédérateur de l'effort local, à encourager la coopération.

3. Ticket d'entrée commun: Dans cette logique, la mise en place d’un identifiant unique sur l’ensemble des plateformes fait également partie des points relevés par Deloitte. Et ce, pour offrir à l’utilisateur une meilleure expérience de navigation.

4. Règles du jeu: Quatrième point, il conviendrait à terme de revoir les règles du jeu via une redéfinition "en profondeur" des outils, processus et périmètres de mesure de l'audience et du lectorat, aujourd'hui devenus "dysfonctionnels" et "de moins en moins adaptés", note Deloitte. Les informations fournies à ce jour par l'incontournable centre d’information des médias (CIM) sont d'ailleurs de plus en plus souvent critiquées.

"Une refonte profonde des outils, processus et périmètres de mesure de l’audience et lectorat est indispensable." Deloitte

5. Arbitrage: Enfin, le cabinet de consultance pointe l'idée d’un observatoire de la publicité à l'instar de ce qui se fait déjà en France. Sa mission? Mesurer les dépenses et recettes des géants du net - qui doivent d'ailleurs être "urgemment" mieux régulés, sans nécessairement attendre un go européen -, objectiver les flux et la dynamique du marché, favoriser les échanges/collaborations/alliances, étudier le développement du secteur et s'assurer du maintien de la compétitivité.