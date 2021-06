DPG Media et Rossel unis pour faire offre sur RTL Belgium

Unis dans Mediafin

Qui sont les concurrents de DPG et Rossel?

On ne connaît toujours pas l’identité des autres offrants pour RTL Belgium. Jusqu'à récemment, un consortium financier constitué par l'éditeur IPM (La Libre, Vers L'Avenir) et du grec Antenna était également en lice. Antenna est le plus grand groupe médiatique grec. Il est entre les mains de la famille Kyriakou, qui a fait fortune dans le secteur pétrolier. Telenet, propriétaire de SBS (FOUR, FIVE, SIX), s'est retiré de la course.