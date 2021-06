Fastly éternue, le web s'enrhume

Une partie du web, dont plusieurs sites de grands médias internationaux, et celui de la Maison-Blanche, était inatteignable ce mardi pendant plusieurs heures. En cause, une panne chez Fastly, une entreprise peu connue du grand public, mais qui joue un rôle prépondérant dans le fonctionnement d'internet.

Pour faire simple, on peut comparer Fastly à un aiguilleur du web qui, à l'image d'une tour de contrôle pour un aéroport, va rediriger les internautes voulant accéder à un site vers une copie du site désiré, pour éviter des engorgements trop importants sur le site principal. Des entreprises comme Fastly, ou ses concurrents principaux que sont Akamai et Cloudflare, gèrent des centaines de milliards de requêtes par jour et ont comme client la plupart des médias du monde entier. C'est ainsi que Le New York Times, Le Monde, Le Financial Times, le Corriere della Serra, El Mundo et la RTBF, chez nous, ont vu leur site être inaccessible pendant plusieurs heures, ce mardi, avant un retour progressif à la normale en fin d'après-midi.