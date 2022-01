François Fornieri rachète 50% du journal satirique PAN

"C’est mathématique, il y a plus de potentiel en Wallonie, mais PAN, et moi, avons une image très bruxelloise. Cela ne parle pas à un Carolo ou un Montois. Il fallait un relais wallon."

Ce dernier a accepté et a déboursé pas moins de 300.000 euros pour devenir copropriétaire de PAN. "C’est mathématique, il y a plus de potentiel en Wallonie, mais PAN, et moi, avons une image très bruxelloise. Cela ne parle pas à un Carolo ou un Montois. Il fallait un relais wallon", explique John Alexandre-Bogaerts qui est aussi derrière le magazine Zoute People et l’école de codage 19. Les deux hommes se connaissent bien puisque François Fornieri développe depuis 2015 la franchise liégeoise du B19, le club d’affaires et de networking du Bruxellois.