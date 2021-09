Hakima Darhmouch quitte la RTBF pour l'entrepreneuriat

À la tête de la thématique Culture et Musique de la RTBF depuis plus de trois ans, Hakima Darhmouch annonce mettre un terme à son mandat pour rejoindre l'agence de consultance akkanto.

Hakima Darhmouch a décidé de mettre un terme à son mandat à la RTBF pour se lancer dans "la grande aventure entrepreneuriale ", a fait savoir mardi la radio-télévision publique par voie de communiqué. Elle était à la tête de la thématique Culture et Musique depuis le 28 mai 2018 .

"La pandémie et les périodes de confinement ont été source de réflexion pour de nombreuses personnes. Elles ont notamment renforcé l'envie d'Hakima Darhmouch de voler de ses propres ailes et accéléré son besoin d'entreprendre", a précisé la RTBF, indiquant que la décision a été prise sereinement et partagée avec la direction.