IPM s'apprête à monter à bord de la chaîne d'info LN24

Des synergies entre LN24 et IPM sont envisageables, notamment en termes éditoriaux, marketing, commercial et IT.

Longtemps à la recherche de nouveaux investisseurs, la chaîne LN24 est entrée en négociations exclusives avec le groupe IPM en vue de renforcer son capital.

En mauvaise posture après avoir brûlé environ 10 millions d'euros de cash depuis ses débuts il y a un peu plus de deux ans maintenant, la chaîne d’information LN24 recherchait tous azimuts de nouveaux investisseurs. D’après nos informations, entre cinq et sept acteurs ont demandé à examiner le dossier, parmi lesquels le groupe de construction Ghelamco, le groupe TF1/M6 et le groupe de presse IPM.

Lire aussi Mouvements en vue dans le capital de LN24

L’intérêt d’IPM est logique. Alors que l’on assiste à une vague de consolidation dans le secteur, la TV est la pièce manquante de l’échiquier du groupe.

Vendredi, le dossier s'est passablement décanté. Le matin, Le Soir indiquait que le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles avait provisionné 500.000 euros pour venir en aide à la chaîne. Une aide dont les modalités juridiques sont encore à préciser afin d'éviter qu'elle soit retoquée par l'Europe comme aide d'État illégale. Ceci après un soutien des investisseurs régionaux, Finance&invest.brussels/SRIW, en avril pour plus de deux millions d'euros.

Concomitance d'annonces

Hasard du calendrier, dans un communiqué publié en fin de matinée, LN24 et IPM annonçaient dans la foulée avoir entamé "des discussions en vue d’une entrée du groupe de presse dans le capital de la jeune chaîne d’information".

Au terme d’une procédure de sélection de plusieurs semaines, le conseil d’administration de LN24 s’est en effet prononcé mercredi après-midi en faveur de la proposition de la famille le Hodey, qui "répond aux aspirations des actionnaires et dirigeants de LN24". Et qui, en cas d'alignement sur le business model actuel, consisterait à réinvestir directement de 2 à 4 millions d'euros dans la société, le temps de lui permettre de renforcer ses équipes commerciales comme elle en étudiait déjà l'hypothèse. La rentabilité pourrait alors être atteinte, selon des sources proches du dossier, d'ici 2023 à 2024.

LN24, qui compte pour principaux actionnaires Besix et Belfius, serait aujourd'hui valorisée entre 1 et 3 millions d'euros, entend-on du côté du management. Et ce même si elle affiche 7 millions d'euros de pertes cumulées sur l'exercice 2020 et s'attend à finir dans le rouge en 2021. En cause? Si le chiffre d'affaires doit atteindre les 2 à 3 millions cette année, le budget de fonctionnement, lui, tourne autour des cinq millions annuels. Ce qui, mathématiquement, ne permet pas l'équilibre. Malgré de relativement bonnes audiences, au demeurant.

7 millions d'euros À l’issue de l’exercice 2020, LN24 affichait 7 millions d’euros de pertes cumulées.

Dernière pièce manquante

L’intérêt d’IPM est par ailleurs logique. Alors que l'on assiste à un mouvement de consolidation dans le secteur - son concurrent Rossel a récemment investi dans la télévision en reprenant avec DPG Media RTL Belgium - la télévision est la pièce manquante de l’échiquier du groupe. IPM édite en effet des quotidiens (La Libre, la DH, L’Avenir), une radio (DH Radio) - et dont, détail piquant, la licence fut attribuée à LN24 lors du dernier plan de fréquences radio, amenant IPM à saisir le Conseil d'État - et des magazines (Paris Match Belgique, Courrier International…). Des synergies en termes éditoriaux, marketing, commercial et IT sont donc envisageables.

Initialement groupe de presse, IPM s'est largement diversifé ces dernières années. Essentiellement dans les paris sportifs avec le site Betfirst (29 millions de revenus en 2020) ou encore l'agence de voyage Continents Insolites avec lesquels des synergies marketing sont déployées. En 2020, touchées de plein fouet par la pandémie, ces activités ont affecté le chiffre d'affaires, passé de 118,3 à 104,6 millions d'euros, le résultat net consolidé ayant pour sa part reculé de 3,7 à 1,9 million.