L'UE lance une action contre TikTok pour de la publicité ciblant les enfants

L'exécutif européen donne un mois à cette application de partage de vidéos, propriété du géant chinois de l'internet ByteDance et très populaire auprès des enfants et adolescents du monde entier, pour répondre. Des engagements sont attendus de la plateforme, faute de quoi la procédure peut in fine conduire les autorités nationales à décider d'amendes à son encontre.

TikTok a indiqué être prêt au dialogue. "Nous avons pris un certain nombre de mesures pour protéger nos plus jeunes utilisateurs, comme rendre tous les comptes des moins de 16 ans privés par défaut, et désactiver leur accès aux messages directs", a précisé Caroline Greer, de TikTok Europe. "De plus, les moins de 18 ans ne peuvent pas acheter, envoyer ou recevoir de cadeaux virtuels et nous avons des mesures strictes interdisant les publicités s'adressant à ceux qui n'ont pas l'âge du consentement numérique", a-t-elle ajouté.