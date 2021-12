La reprise de LN24 fait perdre un million d'euros à la SRIW et Finance & Invest Brussels

Pour autant que Finance & Invest Brussels et la SRIW réduisent leurs créances, le groupe IPM accepte de recapitaliser LN24. Un accord en ce sens a été présenté mercredi au président du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles.

On s'en doute, la reprise annoncée de LN24 par le groupe IPM doit répondre à un certain nombre de conditions. Et depuis l'annonce de négociations exclusives entre la chaîne d'information créée par Joan Condijts et Martin Buxant et le groupe de médias dirigé par François le Hodey, les discussions vont bon train. C'est dans ce contexte que deux outils économiques publics, la SRIW et Finance & Invest.Brussels, viennent d'accepter une réduction de 50% de leurs créances, ce qui représente environ un million d'euros.

3 millions d'euros Le montant que le groupe IPM s'apprêterait à injecter dans LN24.

Dans le courant du mois d'avril 2021, la SRIW et Finance & Invest Brussels, soucieuses de soutenir LN24 et de lui donner un peu d'air, le temps - peut-être - de s'adosser à un partenaire, déliaient les cordons de la bourse. La SRIW accordait à la chaîne d'infos un prêt de 1,350 million d'euros tandis que Finance & Invest.Brussels entrait au capital de la chaîne en investissant 750.000 euros, tout en accordant également un prêt de 600.000 euros.

Après avoir brûlé près de 10 millions d'euros depuis son lancement en septembre 2019, LN24 s'est mise à la recherche d'investisseurs capables de la recapitaliser. In fine, en octobre dernier, on apprenait que la chaîne avait entamé des négociations exclusives avec le groupe IPM. D'après nos informations, le groupe de médias, qui édite, entre autres, La DH, La Libre et L'Avenir, s'apprête bel et bien à recapitaliser la chaîne, mais à certaines conditions. Parmi celles-ci figure la réduction des créances des structures publiques. Sachant que l'on ne parle que des prêts accordés, il s'agit d'un montant de près de deux millions d'euros.

La piste de la PRJ étudiée

On s'en doute, et c'est confirmé à différentes sources, la situation financière de la chaîne n'est guère brillante, au point que sa survie est menacée. Dans ces cas-là, les responsables de la société peuvent se mettre à l'abri de leurs créanciers par le biais de la procédure en réorganisation judiciaire (PRJ). Cela signifie qu'en cas d'accord, les créances peuvent être rabotées jusqu'à 20% de leur valeur faciale. Dans le cas de l'accord qui a été trouvé entre la chaîne, IPM et les structures publiques bruxelloise et wallonne, on parle d'une réduction de 50%. Autrement dit, la SRIW accepte d'abandonner un peu plus de 675.000 euros tandis que Finance & Invest.Brussels s'assied sur 300.000 euros.

Cet accord amiable prévu par l'article XX.38 du Code de droit économique qui prévoit que "lorsque les parties le demandent par requête conjointe, le président du tribunal peut homologuer l'accord amiable et, le cas échéant, conférer un caractère exécutoire à tout ou partie des créances qui y sont mentionnées". L'accord en question a été présenté mercredi matin au président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles qui va devoir maintenant se prononcer sur l'homologation de ce deal.

La recapitalisation par IPM est vitale pour la survie de LN24 à très court terme.

En coulisses, on nous souffle que cette recapitalisation par IPM est vitale pour la survie de LN24 à très court terme. Et c'est dans cette optique que le repreneur potentiel de la chaîne - le seul à s'être montré concrètement intéressé - a demandé à la SRIW et à Finance & Invest Brussels de faire un effort. Lisez: je veux bien recapitaliser la société, mais chacun devra faire un effort. Lisez encore plus loin, c'est ça ou la faillite. D'après nos informations, IPM devrait mettre trois millions d'euros sur la table pour permettre à LN24 de poursuivre son activité.

Du côté des deux outils économiques publics, les langues ne se délient pas facilement. La thèse des uns et des autres tient en peu de choses: l'outil est de qualité, il est pourvoyeur d'emplois et il n'est pas anormal qu'une start-up brûle autant de cash durant ses premières années d'existence et on rappelle que LN24 avait réussi à réaliser un bon chiffre d'affaires en peu de temps. En attendant, les discussions entre les différentes parties se poursuivent et, on l'aura compris, le temps presse.