Le tandem Faljaoui-Portnoy lance un studio télé 100% wallon et privé

C'est un attelage peu banal qui vient de voir le jour sur le parc d'affaires Ecolys, à deux pas de Namur. Il implique le promoteur Actibel , le patron du Cercle de Wallonie, Amid Faljaoui , et le producteur télé Boris Portnoy .

Ils y ont développé un studio de télévision, le Studio Ecolys, sorte de couteau suisse de l'audiovisuel: il permet d'y produire à la fois une émission de télé, un webinaire, une présentation de produits, de la vidéoconférence, du contenu pour les réseaux sociaux, etc. Dotée de cinq caméras robotisées et d’un système de décors virtuels, cette infrastructure s'étend sur 200 m²,dont 120m² pour le seul studio. Coût de l'investissement: 600.000 euros, pris en charge, via un emprunt bancaire, par le Cercle de Wallonie, le bâtiment étant la propriété d'Actibel.