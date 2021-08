Localisy s'empare de Produweb pour former une agence numérique hybride

Le jeune entrepreneur liégeois Guillaume Petta rachète son concurrent Produweb pour former l'une des plus grosses agences web de Wallonie.

À 26 ans, Guillaume Petta vient de réaliser sa première acquisition. Il s’empare d’une entreprise historique du web belge: Produweb. Le jeune entrepreneur liégeois crée par la même occasion un groupe composé de son entreprise Localisy, spécialisée en marketing web et de Produweb donc, qui a fait sa réputation sur le développement de sites internet, mais s’est aussi spécialisée depuis quelques années dans la production vidéo. Les deux entités vont garder leurs noms respectifs, mais travaillent déjà main dans la main. Elles se sont aussi physiquement rapprochées au sien des locaux de Produweb à Rocourt, près de Liège.

CEO à 19 ans

L'opération n’aurait peut-être jamais eu lieu si l’on en croit les débuts laborieux de la vie d’entrepreneur de Guillaume Petta. "Quand j’ai voulu lancer mon entreprise il y a six ans, personne ne voulait nous soutenir financièrement", raconte Guillaume Petta. "Sur six banques, une seule voulait bien, mais avec des conditions impossibles. Coté investisseur, le capital-risque ne prend plus de risque en Belgique. On exige avant d’avoir débuté du chiffre d’affaires, des garanties et un nombre 'x' de clients alors que j’avais 19 ans et que je sortais de l’école." Seule la Sowalfin aidera Guillaume à l’époque pour lui permettre de lancer Localisy, qui propose au départ un recensement des commerces locaux en tout genre (petits commerçants, artisans, etc.) en se basant sur la position géographique de l'utilisateur avant de proposer des services de web marketing.

Sept ans plus tard, on retrouve la même Sowalfin pour le soutenir financièrement pour acquérir l’un de ses concurrents. "On est surtout très complémentaires", explique Guillaume Petta. "On ne peut plus envisager de mettre un site en ligne sans penser au marketing qui va avec celui-ci." À coté de lui, Laurent Di Carlo acquiesce. À la tête de Produweb depuis 2014, il est ravi de voir arriver Guillaume Petta à ses côtés et dans le capital pour former l’une des plus grosses agences de développement/web marketing en Wallonie. "J’étais un peu seul aux commandes après le pas de côté des fondateurs. » Les fondateurs de Produweb, Gérard El Allaf et Sylvain Bonivers étaient effectivement moins impliqués depuis qu’ils ont créé Gaming1, société de paris sportifs et jeux en ligne qui réalise plus de 250 millions de chiffre d’affaires et emploie 1.200 personnes. Ils revendent aujourd’hui leurs parts dans Produweb qui a bien évolué depuis son lancement en 2003.

Magento, le trésor de Produweb

Produweb a été l'une des premières entreprises en Belgique à se positionner sur le marché du numérique, en proposant différents services de création de sites et de marketing digital. Aujourd'hui, Produweb est l'une des plus grosses agences de développement web et de production vidéo, avec une spécialité: Magento. L’agence possède plusieurs développeurs spécialisés dans ce langage informatique, une denrée rare, très rare sur le marché qui attire beaucoup de clients. "Avec les deux entités, on va proposer une offre unique. Beaucoup d’agences proposent soit le marketing, soit le développement, ici on proposera les deux." Avec déjà plus de 2.500 clients au compteur et 6 millions de chiffre d’affaires, les deux patrons veulent enclencher un nouveau cycle de croissance.

Pour se diversifier et augmenter la proposition de valeur, le nouveau duo veut aussi développer un pôle consacré à l’édition de logiciels. "Nous voulons proposer aux entreprises des solutions pour leur faciliter la vie notamment dans les ressources humaines", explique Guillaume Petta. "Produweb le fait déjà un petit peu. On a opéré un virage depuis mon arrivée", poursuit Laurent Di Carlo. Les deux entrepreneurs parlent en chœur, pourtant ils ne se connaissent que depuis quelques mois. "Lorsque le désir de vendre des fondateurs de Produweb a été acté, on a reçu beaucoup de propositions, mais Localisy s’est démarqué", raconte le patron de Produweb. Les deux hommes prennent désormais chaque décision ensemble. Même si Guillaume Petta possède la majorité des parts, il insiste pour que la direction soit bicéphale. "On a l’impression de bosser ensemble depuis des années". Le duo semble toujours en lune de miel et va maintenant devoir prouver que son offre plus étoffée convainc sur le marché. Le duo doit aussi apprendre à évoluer ensemble avec un actionnaire majoritaire plus jeune. "Plusieurs employés pourraient être mes grands frères" dit Guillaume Petta en boutade. Des employés qui devraient voir arriver rapidement des nouveaux collègues avant la fin de l'année pour porter le total du nouveau groupe à 40 employés.