Malgré l’Euro, RTL Belgium redresse la tête au premier semestre

Profitant de l’amélioration du marché publicitaire, RTL Belgium a vu ses revenus grimper à l’issue du premier semestre. Selon les estimations de sa bientôt ex- maison mère, RTL Group, le marché publicitaire télévisuel belge francophone a en effet progressé de plus de 31% par rapport à la période correspondante en 2020, marquée, il est vrai, par la crise sanitaire. Résultat : son chiffre d’affaires a bondi de 22,7% à 81 millions d’euros tandis que le résultat d’exploitation a quintuplé, passant de 3 à 15 millions. Des chiffres cependant inférieurs à ceux enregistrés deux ans plus tôt, avant la pandémie (90 et 17 millions).