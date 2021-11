Management buy-out pour VO Group, poids lourd de l'événementiel

De gauche à droite: Xavier Vincent, Michel Culot, Patrick Parmentier, Alexandre Velleuer. Le 2ᵉ et le 3ᵉ ont vendu 75% de leurs parts dans VO Group aux deux autres via un management buy-out.

Actionnaires historiques de cette enseigne qui pèse 50 millions de revenus, Michel Culot et Patrick Parmentier ont vendu leurs parts à leurs managers. Ils vont s'investir dans le projet Drohme.

Fondé il y a 30 ans, VO group est une enseigne historique dans le paysage de la com' belge. Initialement spécialisé dans l'événementiel grand public, le groupe ucclois a étendu sa palette d'activité aux événements B-to-B, à la communication institutionnelle (belge et européenne), au marketing sur les réseaux, à la com' "durable", etc.

Ces dernières années, il a bien grandi. Employant une centaine de collaborateurs, il devrait franchir, en 2021, le cap des 50 millions de chiffre d'affaires – trois fois plus qu'il y a cinq ans –, ce qui en fait un des leaders du secteur. Le bon moment, donc, pour son fondateur Michel Culot (62 ans) et son associé Patrick Parmentier (65 ans) de passer la main. Une réflexion entamée il y a deux ans, la crise sanitaire ayant, on s'en doute, retardé la concrétisation de l'opération.

"Cette proposition de management buy-out nous paraissait la meilleure pour assurer la pérennité de l'entreprise. » Michel Culot Fondateur de VO Group

Les deux dirigeants ont vendu 75% du capital de VO Group, qu'ils contrôlaient à parts égales, à Alexandre Velleuer et Xavier Vincent, managers de différentes entités du groupe. Le deal s'est fait via la création d'une holding, NouVO, dont ils gardent 25% (20% + 5%). Ils restent conseillers stratégiques. "Nous n'avons jamais caché notre volonté de vendre, raconte Michel Culot, nous avons reçu des offres de reprise de groupes belges et étrangers avant même le début de la crise, mais cette proposition de management buy-out nous paraissait la meilleure pour assurer la pérennité de l'entreprise."

"Nous nous inscrivons dans l'esprit d'un MBO, enchaîne Alexandre Velleuer. Nous allons poursuivre ce qui a été construit par nos prédécesseurs, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas l'ambition développer l'entreprise, notamment en jouant sur les synergies entre ses différentes filiales, afin conquérir de plus gros marchés."

Un cru 2021 historique

Alors que le secteur de l'événementiel a été totalement à l'arrêt pendant des mois, VO Group a traversé la crise sans trop de casse (hormis 5 licenciements), le chiffre d'affaires étant passé de 23 à 20 millions en 2020. Ce dernier devrait même plus que doubler cette année, prévoient ses dirigeants. Par quel miracle? "La clé, c'est la diversification de nos activités, répond Alexandre Velleuer; certains secteurs ont continué durant la crise, comme la com' institutionnelle. Je songe à la grande campagne de Bruxelles Mobilité ou les European Research & Innovation days, pour la DG Recherche de la Commission, que nous avons pu organiser en virtuel. Une expertise que nous avons valorisée ensuite auprès d'autres clients, pour d'autres projets."

50 millions € VO Group s'attend a voir son chiffre d'affaires plus que doubler en 2021 pour atteindre le cap des 50 millions d'euros

L'entreprise a ainsi très vite créé une académie permettant de former ses collaborateurs à l'organisation d'événements 100% digitaux. Elle a aussi surfé sur la crise, en prêtant son expertise événementielle à la gestion opérationnelle des centres de vaccination wallons. "Une manière de dégager des revenus tout en se rendant utile, c'était très valorisant", se félicite Alexandre Velleuer. Et ces derniers jours, l'entreprise a monté le stand de la Commission à la Cop 26 à Glasgow.

Libéré de la gestion opérationnelle de VO Group, Michel Culot et Patrick Parmentier vont à présent s'investir, à titre personnel, dans Drohme, le projet de parc récréatif situé sur l'ancien hippodrome de Boitsfort. Il y a un an, ils ont racheté les 50% que VO Group détenait dans Drohme Invest, la société qui a obtenu la concession pour exploiter, en partie, ce site de 30 hectares. Un projet dont la part du privé a été sensiblement réduite, suite au nouveau masterplan adopté il y a un an par la Région. Pour Michel Culot, à l'origine de l'initiative, c'est une manière de "libérer" VO Group de ce lourd (et lent) projet, encore soumis à des recours devant le Conseil d'État.