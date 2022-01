Où puis-je acheter les chaussures d’"Emily in Paris"?

Les entreprises jouent des coudes pour apparaître dans les films et séries les plus populaires. Cette année, leurs budgets dédiés au "placement de produits" n’ont jamais été aussi élevés. C’est le prix à payer pour attirer l’attention des spectateurs à l’ère du streaming.

Quand elle ne porte pas un sac Chanel à son bras, elle se promène un béret Dior sur la tête, reçoit en cadeau de la lingerie La Perla ou révèle les semelles rouges de ses chaussures Christian Louboutin. "Elle", c'est l’actrice américaine Lily Collins qui incarne la "millenial" Emily Cooper, personnage vedette d'"Emily in Paris". Cette série de dix épisodes sur une jeune "marketing woman" peut tout aussi bien se regarder comme un long spot publicitaire mettant en scène de grandes marques du chic parisien.

La série ne cache pas son ambition de réécrire les règles du marketing.

C’est la comédie phare sur Netflix: dès le premier mois de diffusion, pas moins de 58 millions de téléspectateurs (surtout téléspectatrices) se sont émerveillés des aventures et tenues élégantes d’Emily. La série ne cache pas son ambition de réécrire les règles du marketing. Aujourd’hui, rien n’est plus aisé pour les téléspectateurs de passer outre ou de bloquer les publicités diffusées durant un film ou une série. Et, après des mois passés à ronger leur frein faute d’escapades autorisées, les gens cherchent encore plus à "s’évader" en rêveries chic et glamour. Les annonceurs se voient donc contraints de s’immerger dans le scénario pour ne plus se faire moucher.

Renaissance du placement de produits

Erin Schmidt parle même d’une "renaissance" dans le monde du placement de produits. Elle travaille pour BEN, une entreprise américaine leader du marché de l’insertion de marques dans les films, séries, clips vidéo et photos d’influenceurs.

Son rôle ne consiste pas simplement à faire apparaître une étiquette de marque dans une production audiovisuelle. "Nous analysons le contexte et les personnages du récit. Ensuite, nous recherchons la marque qui y correspondra le mieux", précise Erin Schmidt. Elle prend pour exemple le site immobilier américain Zillow. "Ici, notre mission est très claire: le site web doit apparaître dans un film ou une série qui traite de grands thèmes, tels qu’un déménagement, la naissance d’un enfant ou un divorce. À nous de rechercher cette fiction."

BEN a procédé de la sorte pour "placer" les bouteilles vertes d’Heineken dans des films de James Bond et la série télé "The Sopranos". L’agence américaine a travaillé également pour Frito-Lay dont elle a inséré les produits Cheetos dans le clip vidéo "Goods as Hell" de Lizzo et les chips Doritos dans la série pour ados "Riverdale". Sans BEN, "The Big Bang Theory" n’aurait pas montré de Xbox aussi ostensiblement et aucun Dunkin’ Donuts n’aurait été dégusté dans "Orange is the New Black".

"Nous pouvons prédire le succès futur d’une série et l’adéquation de son public au groupe cible d’une marque." Erin Schmidt BEN

Pour réussir les meilleurs matchs entre entreprises et productions audiovisuelles, BEN, qui est la propriété de Bill Gates (fondateur de Microsoft), recourt à l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. "Nous pouvons ainsi prédire le succès futur d’une série et l’adéquation de son public au groupe cible d’une marque", explique Erin Schmidt. "Les gens ne regardent plus la télé au même moment. Il vaut donc la peine de s’afficher dans le bon programme."

BEN, qui utilise des données pour prévoir le succès du placement de produits, collabore à cet effet avec l’entreprise 605, spécialisée dans l’analyse des informations tirées des télés intelligentes (smart TV) et boîtiers-décodeurs. L’agence peut ainsi quantifier pour ses clients le return financier attendu de ses placements de produits. Les recherches menées par BEN révèlent que les téléspectateurs exposés à des produits sur leur écran sont davantage tentés de les acheter (d’un facteur de 20 à 30%). Les baskets Vans blanches portées par les participants aux jeux mortels de la série Netflix à sensation "Squid Game" ont même vu leurs ventes exploser de plusieurs milliers de pour cent.

Tarifs très variables

Les tarifs publicitaires pour ce type d’insertions sont très variables. De zéro (pour de simples prêts de produits, par exemple) à des dizaines de millions d’euros pour une voiture dans une production Marvel.

23 milliards de dollars Les dépenses publicitaires consacrées aux placements de produits devraient progresser cette année de près de 14% à plus de 23 milliards de dollars.

Cette année, les dépenses consacrées aux placements de produits dans le monde devraient progresser de près de 14% à plus de 23 milliards de dollars, prévoit le cabinet d’études américain PQ Media. Les dépenses marketing totales des entreprises n’augmenteront quant à elles que de 5,9% à 1.350 milliards de dollars.

Netflix, un diffuseur sans publicité, prétend qu’il ne fait pas payer les marques dont les produits apparaissent à l’écran. Mais les connaisseurs du marché font remarquer qu’il collabore d’une autre manière avec les marques. Par exemple, l’entreprise confie souvent ses productions à des maisons externes qui font affaire avec des marques et des agences telles que BEN.

"Les annonceurs font la queue pour insérer leurs produits dans des séries à succès." Erin Schmidt BEN

Pour les entreprises, il n’existe pas de meilleur moyen à ce jour pour placer leurs produits sous les yeux de millions de personnes. "Ils font la queue pour insérer leurs produits dans des séries à succès comme ‘Emily in Paris’ ou ‘Stranger Things’", fait remarquer Erin Schmidt. "Nous encourageons également les entreprises à oser apparaître dans de nouvelles séries. Personne ne savait qu’une série coréenne telle que ‘Squid Game’ aurait autant de succès. Aujourd’hui, des programmes sont diffusés dans le monde entier. Un large champ de possibilités s’ouvre donc pour les entreprises."

Téléspectateurs, cibles consentantes

Et qu’en pensent les téléspectateurs? "Très souvent, ils ne s’en rendent même pas compte", avance Eva van Reijmersdal. La chercheuse à l’Université d’Amsterdam a analysé 240 vidéos d’influenceurs qui, quasi sans exception, font étalage de marques, souvent de "malbouffe", de produits électroniques ou d’articles de sport. Elle constate que, même lorsqu’on demande aux gens de regarder attentivement ces vidéos, la plupart ne comprennent pas qu’elles sont sponsorisées.

"En définitive, peu importe que le flacon soit sponsorisé, pourvu qu’il soit bon." Eva van Reijmersdal Chercheuse à l'Université d'Amsterdam

Et lorsqu’ils le remarquent, ils ne s’en formalisent pas. "Lorsque la réglementation a obligé les influenceurs à signaler que leurs messages étaient en réalité du sponsoring, les gens ont commencé par s’en irriter", fait observer Eva van Reijmersdal en se référant à ses propres recherches. "Mais ils ont fini par s’y habituer. En définitive, peu importe que le flacon soit sponsorisé, pourvu qu’il soit bon."

Erin Schmidt arrive à la même conclusion. "Ce sont surtout les jeunes téléspectateurs qui sont habitués à voir constamment des marques sur des photos, dans des séries ou des films." Sur les réseaux sociaux, ils sont confrontés en permanence à des influenceurs qui leur vantent (comprenez: vendent) des produits."

Productions mieux financées

Par ailleurs, cette "publicité (si peu) clandestine" permet de financer des productions plus chères, fait valoir Erin Schmidt.

"Une société de production qui passe un contrat avec une marque peut se permettre un jour de tournage en plus ou de sortir plus d’épisodes." Erin Schmidt BEN

"Une société de production qui passe un contrat avec une marque peut se permettre un jour de tournage en plus ou de sortir plus d’épisodes. La fiction n’en sera que plus belle. Les jeunes le comprennent très bien."

Erin Schmidt pense que le placement de produit est appelé, dans les années à venir, à se développer encore plus largement et à devenir toujours plus intelligent. Dès à présent, les data permettent de présenter des produits différents aux divers publics cibles qui regardent la même scène. L’un verra le personnage principal plonger sa main dans un sachet de Cheetos et l’autre dans un sachet de Doritos. Et, comme les productions resteront disponibles au fil du temps, sur toutes sortes de supports, l’on pourra remplacer les produits par d’autres. Vous avez dit win-win?

Même les grands classiques hollywoodiens ne sont pas à l’abri. L’entreprise tech britannique Mirriad recourt ainsi à l’intelligence artificielle pour insérer des publicités ou des produits dans d’anciens films ou séries. Il est possible, par exemple, de faire apparaître dans "Casablanca" ou "Ben Hur" une bouteille de bière Bud ou un gigantesque panneau publicitaire à l’arrière-plan. Avec, pour vous, une autre publicité que pour moi.

Des entreprises comme Amazon et Netflix investissent également dans des magasins en ligne où les téléspectateurs peuvent acheter des vêtements aperçus dans des films ou séries. Du "shoppable content" est inséré ainsi dans la deuxième saison d’"Emily in Paris" proposée actuellement. L’entreprise de médias Viacom CBS va proposer des produits vus dans les épisodes dans la nouvelle boutique en ligne de Netflix ainsi que sur le webshop et dans quelques grands magasins de Saks.

Le placement de produits n’est cependant pas sans risques. Prenez Mr. Big, qui, dans "And just like that" (nouvelle suite de "Sex and the City"), fait une chute mortelle de son vélo Peloton: après cet épisode, le cours de Peloton a dévissé de 11%.

