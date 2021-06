Pourquoi Amazon poursuit son offensive dans le sport

Au total, les clubs français percevront la moitié de ce qu'ils auraient dû obtenir lorsque l’espagnol Mediapro avait acquis les droits pour 1,2 milliard d’euros. Mais, incapable d’honorer ses obligations, Mediapro avait dû jeter l’éponge l’automne dernier, contraignant la LFP à remettre les droits en jeu. "C’est très bien joué de la part d’Amazon car il en a profité pour accueillir à bas prix le meilleur de foot français, ce lot étant le plus intéressant", commente le Belge Pierre Maes, expert en droits sportifs. De fait, Amazon diffusera 8 matchs sur 10 de chaque journée de championnat. Mais vexé d'avoir été ainsi relégué au second rang alors qu'il est un partenaire historique du foot français, Canal+ a fait savoir vendredi en début de soirée qu'il se retirerait de la diffusion de la Ligue 1. Bref, nouvel imbroglio en perspective.

Un service Prime dopé

Le groupe fondé par Jeff Bezos a, lui, déjà acquis par le passé une vingtaine de matchs du championnat d’Angleterre, l’US Open de Tennis, des rencontres de NFL (le championnat de football américain), des matchs de Ligue des champions en Italie et en Allemagne, etc. Ces quinze derniers jours il a marqué les esprits en diffusant les matchs en soirée du tournoi de tennis de Roland Garros .

Aujourd'hui, il va plus loin. " C’est sa plus grosse opération en Europe, observe Pierre Maes; si on y ajoute le récent deal avec NFL aux USA, qui pèse plus d’un milliard de dollars par saison, cela démontre qu’Amazon mise sur le sport comme produit d’appel pour son service Prime ."

Outre la livraison gratuite et rapide des produits achetés sur sa plateforme, Prime offre aussi l’accès gratuit à sa plateforme de vidéo, à du gaming et, de plus en plus, à du contenu sportif premium. Bref, rien à voir avec le modèle classique des chaînes à péage. "En augmentant ainsi son offre, la question est de savoir si Amazon va toucher au prix de 49 euros par mois", analyse Pierre Maes, "je ne le pense pas, car cela lui permettra d’attirer toujours plus de nouveaux abonnés."