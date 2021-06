Rossel et DPG proches d'un accord pour s'emparer de RTL Belgium

L’éditeur du Soir et le groupe flamand derrière la chaîne VTM semblent bien partis pour mettre la main sur la filiale belge du groupe RTL.

Le deal n’est pas encore signé officiellement mais, d’après nos informations, le tandem DPG Media-Rossel est à deux doigts de coiffer au poteau la dizaine de prétendants, un temps en lice, dans la course effrénée de ces dernières semaines en vue de s'offrir RTL Belgium .

Contactés, les différents protagonistes n’ont pas souhaité commenter ni confimer ou n'ont pas donné suite à nos sollicitations, mais une communication officielle ne devrait plus tarder.

D'après nos sources, l'offre des deux poids lourds médiatiques tournerait autour des 250 millions d'euros. De quoi s'offrir les chaînes de télévision RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL, les radios Bel RTL, Radio Contact et la web radio Mint, ainsi que le service de streaming RTL Play, le site RTLInfo.be et la régie publicitaire IP.