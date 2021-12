Roularta devient le deuxième plus grand éditeur néerlandais

Le groupe Roularta annonce l'acquisition aux Pays-Bas de New Skool Media. La transaction devrait avoir un impact positif sur les résultats du groupe en 2022.

Roularta est désormais le deuxième éditeur de magazines aux Pays-Bas. Le groupe annonce en effet l'acquisition de 100% des parts New Skool Media (NSM), ex Elsevier, ses 170 salariés et ses 260.000 abonnés. Le montant de la transaction n'a pas été révélé.