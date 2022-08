RTL Belgium se dote d'une nouvelle organisation en partie inspirée de la... RTBF

Entré en fonction mi-juin en remplacement de Philippe Delusinne, parti à la retraite, Guillaume Collard , le nouveau CEO de RTL Belgium (aux mains depuis l'été 2021 de DPG et de Rossel) n'a pas tardé à marquer son territoire. Il a défini trois priorités stratégiques: "booster les contenus" dans les domaines de l'information , du divertissement , de la coproduction et du sport ; accélérer la transformation digitale - point faible de RTL - ; augmenter la valeur des marques à travers des contenus.

Deux pôles

Le pôle contenus sera composé de quatre départements: news et magazines (dirigé par Laurent Haulotte), divertissement (avec à sa tête Eusebio Larrea), acquisitions (avec comme patron Laurent Bastin) et sports. On notera surtout le renforcement dans le sport, une des marottes du nouveau CEO (il fut patron d'Eleven Sports) et un des points forts de la RTBF, avec ce département dirigé par un ex de Proximus (où Guillaume Collard a également travaillé), Vincenzo Ciuro .