RTL Belgium se dote d'une nouvelle organisation interne, centrée sur les contenus

Deux mois après l'arrivée de son nouveau CEO Guillaume Collard, RTL Belgium va se doter d'une nouvelle organisation interne. Aucune restructuration au niveau du personnel n'est prévue.

Depuis la prise de fonction de Guillaume Collard à la mi-juin, en remplacement de Philippe Delusinne, des groupes de travail ont été créés et ont dégagé des pistes de développement sur base des trois priorités stratégiques pour les années à venir, explique RTL. Il s'agira de "booster" la stratégie "contenus" dans les domaines de l'information, du divertissement, de la co-production et du sport, d'accélérer la transformation digitale à travers toute l'entreprise, et, enfin, d'augmenter la valeur des marques à travers des contenus, et des programmes, entre autres.

La priorité sera donc donnée aux contenus, avec la création d'un pôle à cet effet pour fournir les contenus "les plus attractifs possible" à l'ensemble des médias du groupe, développe RTL. Laurent Haulotte sera chargé de ceux d'information ("News") et Vincenzo Ciuro de ceux des sports ("Sports"), aux côtés des départements "Entertainment" et "Acquisitions".

Le numérique à l'honneur

Autre principe de cette nouvelle organisation, le pôle "Média" sera composé de trois médias plutôt que deux, chacun étant chapeauté par un responsable: la TV, la Radio et le Digital, qui devient donc un média à part entière.

"Cette nouvelle organisation est une première étape qui positionne les contenus au centre de nos priorités." Guillaume Collard CEO de RTL Belgium

RTL Belgium entend également miser sur l'innovation pour "renforcer son leadership" et sur une "transversalité accrue" dans la façon de collaborer entre les différentes équipes. Une nouvelle équipe sera ainsi chargée d'assurer "l'accélération du digital dans l'entreprise, la collecte et la monétisation des données et de placer l'innovation au cœur des modes de fonctionnement de l'entreprise".

Aucune restructuration du personnel n'est prévue avec cette nouvelle organisation, assure-t-on chez RTL Belgium. Seul changement notable, le départ de la Française Sandrine Gobbesso, qui était directrice des télévisions linéaires et non linéaires, et dont le poste disparait. Un terme a été mis à la collaboration de commun accord.

Ces changements sont effectifs dès ce jeudi 1er septembre. "Cette nouvelle organisation est une première étape qui positionne les contenus au centre de nos priorités. Cela nous permettra de développer des contenus toujours plus attractifs à travers tous nos médias (TV, Digital, Radio) pour l'ensemble de nos publics et d'être commercialement encore plus attractifs pour les annonceurs", ambitionne Guillaume Collard.

Baptême du feu

250 millions d'euros Rossel et DPG ont dépensé 250 millions d'euros pour mettre la main sur RTL Belgium.

Le nouveau CEO est arrivé à la tête de RTL Belgium à la mi-juin, après le rachat, l'an dernier, de l'entreprise médiatique à sa maison-mère RTL Group par Rossel et DPG pour un montant de 250 millions d'euros. La nomination de ce trentenaire, ex-CEO d'Eleven Sports en Belgique, s'inscrivait justement dans l'ambition d'accélérer la transformation numérique des chaînes de radio et de télévision du groupe et de guider la collaboration avec les nouveaux actionnaires.

Le groupe de médias IPM (La Libre, DH, LN24…) et la régie publicitaire des groupes Mediahuis et Telenet, Ads & Data ont cependant introduit un recours auprès de la cour d'appel néerlandophone de Bruxelles pour annuler le feu vert donné par l'Autorité belge de la concurrence (ABC) au rachat de RTL Belgium.

