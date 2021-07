Verlinvest cède les clés du spécialiste du marketing digital Valtech

Second souffle

Ancienne étoile des valeurs internet hexagonales, Valtech a enregistré des difficultés chroniques dans le sillage de l'éclatement de la bulle, en 2001, avant de trouver un second souffle ces dernières années à la croisée du conseil, de la com et de la tech.

La société s'est, depuis, fait une solide réputation dans le domaine de la transformation digitale des entreprises – telles qu'Estée Lauder, L'Oréal, LVMH, PespiCo ou encore Toyota – grâce à un savoir-faire très spécifique en matière de cohérence de l'expérience de marque et de service sur tous les points de contact client, de conception et de mise en œuvre de plateforme numérique et de personnalisation de messagerie et des contenus web, grâce au traitement en temps réel des données utilisateurs.