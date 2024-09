L'envol du prix des concerts d'Oasis, la fausse note de Ticketmaster

"You are now in the queue, 3.149 people ahead of you". Samedi dernier, lors de la session de vente de billets pour la série de concerts d'Oasis au Royaume-Uni, Lou était forcément pleine d'espoir au moment de faire cette capture d'écran. Après plusieurs heures d'attente, le verdict a été cruel: s'il était encore possible d'acheter deux places dans la fosse, leur prix était entretemps passé de 358 livres à 715 livres, soit environ 850 euros.