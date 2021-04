1,2 million de doses de vaccins livrées à la Belgique les 2 prochaines semaines

Plus d' 1,2 million de doses de vaccins contre le covid seront livrées à la Belgique au cours des deux semaines à venir, dont 417.700 la semaine du 19 avril et 805.830 la semaine suivante, a affirmé samedi la Taskforce Vaccination.

En mai et juin, les livraisons de Pfizer-BioNTech et Moderna atteindront les 5,8 millions de doses, les livraisons d'AstraZeneca et de J&J devant encore être confirmées.

Le temps s'écoulant entre la livraison du vaccin et son utilisation diminue ces dernières semaines et est ainsi passé de 19 jours il y a un mois à 9 jours en moyenne actuellement.

"Ca va encore s'améliorer. Plus les livraisons sont stables, plus nous pouvons nous approcher de notre objectif. Le délai le plus court se retrouve d'ailleurs chez Pfizer alors qu'il est le plus important pour les vaccins AstraZeneca" dont le rythme des livraisons reste chaotique, a expliqué Dirk Ramaekers, le responsable de la Taskforce Vaccination.