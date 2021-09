[18F]-Flac: la molécule qui débusque la respiration des tumeurs

La course contre le cancer est aussi une course contre la montre. Au plus rapidement un cancer est détecté, au plus les médecins et les patients ont des chances d’en venir à bout. Dans ce cadre, les outils de diagnostic sont incontournables. À l’Institut de recherche expérimentale et clinique de l’UCLouvain (Bruxelles), le Pr Pierre Sonveaux a pu mettre au point une nouvelle molécule capable de détecter précocement certains cancers. Son nom? [18F]-Flac.