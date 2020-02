2.400 jobs à pourvoir dans les biotechs wallonnes

En plein essor, le secteur pharmaceutique et biotechnologique wallon pourra absorber sans trop de casse le choc du licenciement de 720 personnes chez GSK Vaccines en Belgique. D’après une enquête en cours au sein de BioWin, le pôle de compétitivité santé de Wallonie, une moyenne de 800 emplois vont en effet être créés chaque année à court terme dans le sud du pays par les entreprises biopharmaceutiques et de technologies médicales. Soit 2.400 postes à pourvoir d’ici la fin de 2022.

Mieux: pour certains spécialistes du secteur, les événements pénibles qui se déroulent actuellement à Wavre et à Rixensart ne changeront pas fondamentalement la donne dans le secteur , à savoir un risque réel de pénurie de main-d’œuvre et d'une crise des talents.

La pharma et les sciences du vivant ont connu une accélération importante en termes d'investissements ces dernières années en Wallonie. Le nombre de biotechs créées et importées de l'étranger s'est accru de façon spectaculaire. Dans le même temps, plusieurs entreprises sont en train de passer du stade de la recherche et du développement à celui de la production et de l'industrialisation. Le secteur commence également à s'étendre à de nouvelles compétences, comme les technologies médicales et numériques. D'où la recherche de nouveaux profils: ingénieurs, techniciens, responsables de production, opérateurs ou spécialistes des données. Bref, l'écosystème biotech wallon, qui doit paradoxalement son essor en partie à des compétences distillées par la présence de GSK en Belgique, a atteint une masse critique qui va lui permettre de poursuivre et accélérer son développement.