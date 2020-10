2,9 millions de vaccins anti-grippe interdits d'exportation

Pour pouvoir faire face à une demande potentiellement supérieure aux autres années, le gouvernement belge a obtenu auprès des producteurs de pouvoir disposer cette année de 2,9 millions de vaccins contre la grippe saisonnière, soit environ 10% de plus que les années précédentes.

La période de vaccination court entre le 1er octobre et le 15 novembre pour les personnes à risque: personnel soignant, femmes enceintes, malades chroniques et les plus de 50 ans. Les autres devront attendre le 15 novembre, en espérant qu'il reste des vaccins.