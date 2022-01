2022, l'année du bond en avant pour Biocartis?

En ce début d’année et à l’approche de la conférence annuelle organisée par JP Morgan , grand-messe du secteur, qui débute ce lundi, plusieurs biotechs belges cotées en bourse ( argenx, Oxurion, Biocartis, Nyxoah, Celyad) ont présenté un premier bilan de l’année écoulée et, pour certaines, affiché leurs ambitions pour 2022. Un exercice qui n’a pas été bénéfique pour argenx qui a vu son cours de bourse chuter de 8% en deux jours et de 13% depuis son plus haut historique atteint le 31 décembre.

Il en va tout autrement pour Biocartis . La société qui a mis au point un mini-labo de diagnostic, l’Idylla , et qui développe et commercialise des cartouches en fonction des maladies à tester a annoncé, ce lundi matin, avoir atteint ses objectifs clés pour 2021.

Objectifs atteints

Elle espérait placer entre 300 et 350 nouveaux Idylla , ce qui est chose faite avec un chiffre de 331 et ce qui porte le total à 1.912. Idem pour les cartouches avec un total de 323.000 unités vendues, soit une hausse de 40% par rapport à l’an dernier. La biotech avait connu un début d’année impressionnant avec un bond de 96% observé au premier semestre.

Mais, comme on le sait, un incendie survenu au cours de l’été a handicapé la production pendant deux mois. "Cette croissance annuelle implique une augmentation de 11% au second semestre, soit environ 167.000 cartouches, le nombre le plus élevé, à ce jour, pour un second semestre, et cela, malgré l’impact de l’incendie", souligne Thomas Vranken, de KBC Securities.