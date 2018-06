350 millions pour les biotechs wallonnes en 2018

Qu'elle soient le fait d'entreprises cotées, de start-ups locales, de firmes étrangères ou de nouvelles spin-offs, les levées de fonds se sont multipliées depuis six mois.

Le bouillonnement autour des biotechs qui crépite en Wallonie depuis quelques années ne faiblit pas, au contraire. Les premiers mois de 2018 ont été particulièrement fertiles en levées de fonds: près de 350 millions levés , par des entreprises cotées ( Mithra , Celyad …), des start-ups déjà à leur second ou troisième tour de table ( Synergia ), des start-ups étrangères venues s’installer en Wallonie ( Miracor , Convert Pharmaceuticals ) ou par de nouvelles spin-offs ou spin-outs ( Syndesi , A-Mansia , Epics , ChromaCure …). Aujourd’hui, on peut ajouter à la liste iTeos Therapeutics .

Et tout semble indiquer que ce n’est pas fini. "2018 est vraiment une année où se cristallisent certains projets en maturation depuis longtemps, précise Olivier Vanderijst, président du comité de direction de la Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW). Outre le volume important des fonds récoltés, on est évidemment frappé par le montant élevé des premières levées, en forte croissance, et par la présence de fonds spécialisés étrangers, américains, français, ou même chinois, danois ou irlandais. Cette présence forte de fonds est à la fois une excellente chose, puisqu’elle multiplie les moyens disponibles, mais elle annonce aussi des futurs trade sales."