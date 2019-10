50 milliards de dollars pour solder la crise américaine des opiacés

C’est un nouvel épisode dans la saga des opiacés qui est sans doute loin d’être terminée: cinq sociétés pharmaceutiques et des distributeurs de médicaments offrent 22 milliards de dollars en cash et 28 milliards de dollars en médicaments et en services pour solder les quelque 2.600 poursuites à leur égard dans l'une des plus importantes crises sanitaires, entend-on.