ASIT Biotech, une allergie boursière

Les introductions en Bourse des dix dernières années à Bruxelles n’ont pas toujours été un franc succès. Aperçu des plus grosses déceptions. Ce vendredi, ASIT Biotech (8/8)

La palme du plus beau plongeon boursier après une introduction lors des dix dernières années à Bruxelles revient sans conteste à ASIT Biotech. Après une introduction à 7 euros en mai 2016, le titre s’est inscrit en hausse durant quelques mois pour atteindre un sommet en mars 2017 à près de 8 euros. Depuis, le cours a plongé et affiche désormais une chute de 85% par rapport à son cours d’introduction. ASIT Biotech se négocie actuellement autour de ses plus bas historiques.