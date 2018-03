Ablynx, argenx et TiGenix sous le feu des projecteurs

Les trois biotechs ont publié les résultats de leurs essais cliniques pour leurs traitements respectifs. Ablynx a déçu suite à l’échec d’un essai clinique sur le vobarilizumab. TiGenix a reçu l’approbation européenne pour l’Alofisel, et argenx a obtenu le statut de molécule orpheline de la Commission européenne pour l’utilisation de l’ARGX-113 pour le traitement de la myasthénie.

Le titre TiGenix avait le sourire ce lundi à la Bourse de Bruxelles, tandis que l’action Ablynx et celle d’argenx ont légèrement battu en retraite. Les trois sociétés de biotechnologie ont publié depuis vendredi soir des nouvelles sur leurs traitements. Argenx et TiGenix ont reçu l’approbation pour leur molécule. Dans le cas d’argenx, il s’agit de l’ approbation par la Commission européenne du statut de molécule orpheline pour l’utilisation de son traitement de la myasthénie, l’ARGX-113.

La biotech avait déjà reçu cet accord aux Etats-Unis . Ce statut se réfère à un traitement développé spécifiquement pour soigner une maladie orpheline. Cette désignation, soulignent Sandra Cauwenberghs et Lenny Van Steenhuyse, analystes chez KBC Securities, " offre à la société un bénéfice, celui des incentives de la Commission européenne pour développer son traitement jusqu’à son approbation, et 10 ans d’exclusivité de marché une fois l’autorisation accordée ". Les deux analystes n’ont pas changé leur recommandation sur le titre, à "acheter" , ni leur objectif de cours, à 67 euros.

TiGenix a annoncé l’approbation européenne pour la commercialisation de l’Alofisel pour le traitement des fistules périanales complexes dans la maladie de Crohn. Le titre avait été suspendu vendredi peu avant la clôture des marchés européens dans l’attente de cette annonce. Chez KBC Securities, Lenny Van Steenhuyse et Sandra Cauwenberghs ont toutefois abaissé leur recommandation sur le titre à "conserver" , en raison de " l’absence de potentiel de hausse ".

Ils rappellent que l’approbation de l’Alofisel était une condition suspensive pour l’offre de Takeda sur TiGenix. Avec cet accord, TiGenix va recevoir un paiement de 15 millions d’euros de Takeda, et le laboratoire japonais obtient en échange l’approbation pour la commercialisation européenne. Pour rappel, Takeda avait déposé une offre de rachat pour 1,78 euro par action TiGenix au début de l’année.

Echec pour Ablynx

L’essai clinique de phase II, lancé en août 2015, comprenait 312 patients atteints de cette maladie et utilisait cinq types de traitement (quatre doses différentes de vobarilizumab et un placebo). " Nous sommes déçus que le vobarilizumab n’ait pas montré une réponse à une dose lors de l’analyse du critère d’évaluation principal ", a indiqué le docteur Robert Zeldin, chief medical officer chez Ablynx. " Toutefois, le vobarilizumab a été bien toléré dans tous les groupes de test, confirmant son profil de sécurité favorable. "

Sandra Cauwenberghs et Lenny Van Steenhuyse soulignent que le vobarilizumab avait déjà déçu en phase II pour le traitement de l’arthrite rhumatoïde. "La société avait signé un contrat exclusif avec AbbVie en septembre 2013 et va désormais revoir son paquet de données pour l’arthrite rhumatoïde et le lupus érythémateux systémique afin de décider du sort de la collaboration", indiquent les deux analystes. "Nous croyons qu’il est peu probable qu’AbbVie continue avec le voba en raison des résultats décevants en phase II pour les deux traitements", ajoutent-ils.