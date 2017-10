Ablynx part à la conquête des USA

La biotech Ablynx avait, semble-t-il, anticipé les résultats positifs de son étude "Hercules" puisqu'elle a annoncé dans la foulée une IPO sur le Nasdaq et la création d'une filiale américaine.

Les astres semblent s’aligner parfaitement pour Ablynx qui voit son action atteindre de nouveaux records et sa capitalisation boursière dépasser le cap du milliard d’euros. Tout cela ne relève pas du hasard.

Son produit phare le Caplacizumab, un nanobody qui se profile comme un traitement d’une maladie sanguine rare, le purpura thrombotique thrombocytopénique ou TTP a déjà reçu, en février de cette année, une autorisation de commercialisation de l’Agence européenne du médicament. Cinq mois plus tard, il a aussi décroché le label "fast track" des autorités sanitaires américaines.

Désormais, à l’appui aux résultats positifs de la phase III de l’étude "Hercules" révélés au début du mois d’octobre, Ablynx espère bien obtenir le graal pour accéder au marché américain, la "biologics license application" (BLA). Une demande sera introduite l'an prochain. L’approbation pourrait intervenir début 2019 et le lancement commercial pourrait avoir lieu durant le premier semestre 2019, estiment des analystes de KBC. Ce qui explique la constitution d’une filiale américaine, Ablynx Inc., annoncée ce matin et la désignation d’un directeur général.

En route pour le Nasdaq

Comme quatre autres biotechs belges avant elle, Ablynx compte aussi séduire les investisseurs américains via une cotation sur le Nasdaq. Cette IPO devrait lui permettre de remplir ses caisses qui sont encore bien dotées avec un total de 204,5 millions d’euros à la fin juin. Lors d’opérations similaires, TiGenix a levé 35,7 millions de dollars, Argenx 114,7 millions, Celyad 100 millions et la pionnière Galapagos 275 millions en mai 2015. Cette dernière a même profité de l’excellente tenue de son cours de Bourse pour remettre le couvert au printemps dernier et a récolté 363,9 millions de dollars.

Pour l’heure, aucun détail pratique sur l’IPO d’Ablynx n’a encore été fixé mais un prospectus est déjà disponible ici. BofA Merrill Lynch, JP Morgan et Jefferies organiseront l’opération.

Selon Bloomberg, sur les six analystes qui suivent la valeur, cinq recommandent de l’acheter, un de la conserver. L’objectif de cours moyen s’élève à 17,72 euros (pour un cours actuel de 17,35 euros) avec un plus haut de 25 euros chez Bryan Garnier (qui est l’un des co-managers de l’IPO) et un plus bas de 14,6 euros chez HSBC.