Accès de fièvre pour Mithra en bourse

Potentiel de hausse de 82%

D’autant plus qu'aucun des cinq analystes financiers qui suivent la valeur n’a modifié son objectif de cours ou sa recommandation sur l’action suite à cette annonce. Ils sont toujours quatre à conseiller un achat avec un target moyen de 32,6 euros ce qui donne un potentiel de hausse de 82% .

Sandra Cauwenberghs et Lenny Van Steenhuyse de KBC Securities ("acheter"; 33,5 euros) rappellent que Mithra avait déjà indiqué auparavant qu’il ne rencontrait aucun impact matériel du Covid-19 sur les négociations en cours et que la production et la livraison des anneaux poursuivaient leur cours. "Nous devrions avoir une meilleure vue sur les ventes à la fin de cette année" assurent les analystes.